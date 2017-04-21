Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

Almanya'da, 11 Nisan'da Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bugün göz altına alınan Alman ve Rus vatandaşlığına sahip 28 yaşındaki Sergej W'nin tutuklandığı bildirildi.



Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, bugün Federal Mahkeme'ye çıkarılan Sergej W. hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.





Açıklamada, zanlının 11 Nisan'da Borussia Dortmund futbol takımının otobüsüne saldırı düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.



Saldırıyla Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtilen Sergej W, bu sabah Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde göz altına alınmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı.