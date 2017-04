Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tüm insanlar gibi dün akşam Borussia Dortmund'un takım otobüsüne yapılan bombalı saldırıyı dehşetle karşıladığını söyledi.





Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Merkel'in, Borussia Dortmund kulübünün üst düzey yöneticisi Hans-Joachim Watzke ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.





Merkel'in sarı-siyahlı kulübe ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Seibert, "Başbakan Merkel, dün akşam Dortmund'daki insanlar ve başka yerdeki milyonlarca insan gibi Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili haberlerden dolayı dehşete düştü. Bu iğrenç bir olay. Sadece daha kötü sonuçlar doğurmadığı için biraz rahatlamak mümkün. Ancak 2 yaralının olması bile yeteri kadar kötü." ifadelerini kullandı.





Merkel'in, olaydan sonra Dortmund taraftarlarıyla dayanışma gösteren Monaco taraftarlarına da teşekkür ettiğini ve itidalli davranmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Seibert, "Şimdi olayı soruşturan tüm makamlara tam destek veriyoruz. Suçlu ya da suçluların bulunarak adalete teslim edilmesi için her türlü çabayı harcıyorlar." şeklinde konuştu.





Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tobias Plate de İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin, sarı-siyahlı kulüp ile dayanışma sergilemek amacıyla bu akşam Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali karşılaşmasını statta izleyeceğini söyledi.





Olayla ilgili soruşturmayı üstlenen Federal Başsavcılığın Federal Suç Dairesinden (BKA) de yardım talep ettiğini, bu amaçla BKA bünyesinde bir soruşturma grubunun oluşturulduğunu ifade eden Plate, olay yeri yakınlarında bulunan yazı notların incelendiğini kaydetti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda sarı-siyahlıların İspanyol futbolcusu Marc Bartra ve bir polis memuru yaralanmıştı.