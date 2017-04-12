Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde meydana gelen patlamada yaralandığı için ameliyat edilen futbolcu Marc Bartra'nın, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, bombalı saldırıda elinden ve kolundan yaralanan Bartra'nın, başarılı geçen ameliyattan sonra birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



Açıklamada, İspanyol futbolcunun, takım arkadaşları ve yetkililerin kendisini hastanede ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğu, Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam yapılacak maçı televizyondan izleyeceği kaydedildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyat edilmişti.