Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde meydana gelen patlamayı hızlı bir şekilde aydınlatmak her şeyi yapacaklarını söyledi.





Jaeger, bugün düzenlediği basın toplantısında, Borussia Dortmund'un takım otobüsüne yönelik bombalı saldırı nedeniyle şok olduğunu belirterek, "Kuzey Ren Vestfalya'da hangi taraftan gelirse gelsin nefret ve teröre boyun eğmeyeceğiz." dedi.



Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılığın üstlendiğini anımsatan Jaeger, "Arka planı henüz tamamen belirsiz olan saldırıyı mümkün olduğu kadar hızlı aydınlatmak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.



Saldırının faillerinin yakalanmadığını, bu kişilerin başka eylemler de düzenleyebileceğini belirten Jaeger, "Bu durumu ciddiye almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Jaeger, olay yerinde bulunan yazılı notun incelenmeye devam edildiğini, Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam oynanacak karşılaşma için polis sayısını ve güvenlik önlemlerini arttırdıklarını ifade etti.



Ralf Jaeger, polisin taraftarlardan beklentileri olduğunu belirterek, "Yoğun güvenlik önlemleri alınacağı için taraftar, sırt çantalarını yanlarına almasın ve stada erken gelsin." dedi.



Olay sırasında bir polis memurunun da yaralandığını ifade eden Jaeger, Dortmundlu futbolcu Marc Bartra ve yaralı memurun hızla sağlıklarına kavuşmasını ümit ettiğini kaydetti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçından önce sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda sarı-siyahlıların İspanyol futbolcusu Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyata alınmıştı.



Federal Başsavcılık olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.