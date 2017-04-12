Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı yapılması ve karşılaşmanın bugüne ertelenmesi üzerine Monaco'nun, Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) bu hafta sonu oynayacağı maçın başlangıç saatinde değişiklik istediği bildirildi.



Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, ligde 74 puanla lider bulunan Monaco, Fransa Futbol Federasyonuna başvurarak, Dijon takımı ile 15 Nisan Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı maçın başlangıç saatinin TSİ 18.00'den 22.00'ye alınmasını talep etti.



Almanya'nın Dortmund kentinde dün oynanması gereken Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı yapılmış ve karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti.



Alman ekibinin kaldığı otelin hemen çıkışında takım otobüsüne yönelik saldırıda yaralanan İspanyol futbolcu Marc Bartra ameliyata alınmıştı.



Borussia Dortmund Kulübü Başkanı Reinhard Rauball, Alman televizyon kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Bartra'nın yaralanmasının sanıldığından daha ağır olduğunu ifade etmişti.