Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesi Patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam oynanacak maç öncesinde patlama yaşandı.



Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldiği ve oyuncuların güvenli bir bölgeye taşındığı belirtildi.



Açıklamada, olayın ardından kriz masasının toplandığı ve bir kişinin yaralandığı da ifade edildi.



Alman emniyeti, takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti. Ülke basınında yer alan haberlerde ise yaralanan kişinin Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.