Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesi Patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final ilk maçı öncesi Alman takımını taşıyan otobüsün yakınında bir patlama meydana geldi.



Patlama sonucu Borussia Dortmund'un oyuncularından Marc Barta yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.



Alman takımı, diğer oyuncularının sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.



Borussia Dortmund, maçın ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili kararın TSİ 22: 30'da açıklanacağını duyurdu.



Ayrıntılar birazdan...