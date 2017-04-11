Borussia Dortmund - Monaco Maçı Öncesi Patlama

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi.



Monaco maçı için yola çıkan Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınlarında patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" denildi.



Patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra'nın yaralandığı iddia edilirken, maçın da tatil edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL