Borussia Dortmund - Monaco Maçı Öncesi Patlama
Alman ekibi: "Otobüsün kalktığı sırada patlama meydana geldi.
Alman ekibi: "Otobüsün kalktığı sırada patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı"
Maçın iptali edilebileceği konuşuluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı.
Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.
Almanya'daki Signal Iduna Park'ta TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme üzerine maçın iptal edilebileceği görüşülüyor.
DORTMUND / DHA
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