Borussia Dortmund-Monaco Karşılaşması Öncesindeki Patlama

Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund, 11 Nisan'da takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla bağlantılı bir zanlının yakalanmasını memnuniyetle karşıladı.



Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bir an önce tümüyle aydınlatılmasının ümit edildiği belirtilerek, "Federal Başsavcılık, Federal Suç Dairesi ve Kuzey Ren Vestfalya polisi soruşturmaları çok yoğun ve hızlı bir şekilde yürüttü. Bunun için çok teşekkür ediyor ve söz konusu zanlı ile, futbolcularımıza ve personelimize yönelik bu alçakça saldırının sorumlusunun yakalanmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Borussia Dortmund kaptanı Marcel Schmelzer de, konuya ilişkin açıklamasında, zanlının yakalanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Otobüste bulunan herkes için yeni bilgiler önemli, çünkü bunlar değerlendirme sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır." ifadesine yer verdi.



Patlayıcılardan birinin hatalı yerleştirilmesi faciayı önledi



Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jaeger de yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan 3 patlayıcıdan birinin yanlış yerleştirilmiş olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirterek, bu patlayıcının biraz yükseğe konulmuş olması nedeniyle istenen etkiyi oluşturmadığını söyledi.



Bombaların birkaç saniye geç patlatılmış olmasının da faciayı önleyen diğer bir etken olduğunu ifade eden Jaeger, "Zanlı elektronik bilgilere sahip olduğundan, patlayıcılar profesyonelce hazırlanmıştı." dedi.



Jeager, zanlının, Borussia Dortmundlu oyuncuların ölümüyle borsadan para kazanmak istediğinin tahmin edildiğini, bu nedenle daha düşük fiyattan 79 bin avro tutarında kulüp hissesi alım talimatı girildiğini sözlerine ekledi.



-4 kentte arama yapıldı



Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, zanlının Freudenstadt kentinde yaşadığına işaret edilerek, bunun dışında Rottenburg, Tübingen ve Haiterbach kentlerindeki bazı adreslerde aramalar yapıldığı bildirildi.



Alman Bild gazetesi de, zanlının, patlamadan kısa bir süre sonra, olay yerinin çok yakınında bulunan "L'Arrivee" adlı otelde yemek ısmarladığı için otel çalışanlarının dikkatini çektiğini yazdı.



Gazetenin haberinde, saldırıda kullanılan 3 patlayıcıdan ortadakinin yerden yaklaşık 1 metre yüksekte olduğu, bunun patlayıcının etkisini azalttığı belirtilerek, "BVB hisselerinin büyük ölçüde düşmesi durumunda Sergej W. milyonlarca kazanç sağlayabilirdi. Federal Suç Dairesinin soruşturmalarına göre 3,9 milyon avroya kadar kazanç sağlayabilirdi." ifadesi yer aldı.



Haberde, banka çalışanlarının, yüksek miktarda BVB hissesi işleminden dolayı zanlıdan şüphelenerek, kara para aklandığı şüphesi ile polise bildirimde bulunduğu, zanlının izine bu şekilde ulaşıldığı kaydedildi.



Saldırının zanlısı 28 vatandaşı Rusya ve Almanya vatandaşı Sergej W'nin bu sabah Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde gözaltına alındığı bildirilmişti.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı.