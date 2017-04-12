Borussia Dortmund'a Sıkı Koruma
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund-AS Monaco maçı öncesi saldırıya uğrayan Borussia Dortmund bugün sıkı güvenlik önlemlerinin ardından maçın oynanacağı Signal Iduna Arena Stadyumu’na geldi.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund-AS Monaco maçı öncesi saldırıya uğrayan Borussia Dortmund bugün sıkı güvenlik önlemlerinin ardından maçın oynanacağı Signal Iduna Arena Stadyumu'na geldi.
Dortmund'un stadyuma geniş güvenlik önlemleri altında gelirken, taraftarlar yol boyunca takımlarına tezahüratlarla moral verdi. - DORTMUND