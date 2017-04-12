Borussia Dortmund'a Saldırıda Deaş Şüphesi

Borussia Dortmund takım otobüsüne dün gerçekleştirilen saldırıya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde bir mektup bulunduğu ve saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ifade edildi.



Almanya'da Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında 3 patlama meydana gelmişti. Borussia Dortmundlu bir futbolcunun yaralandığı saldırının ardından maç güvenlik gerekçesiyle bugüne ertelenmişti. Saldırı ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcı olay yerinde bir mektubun bulunduğunu ve bu mektubun soruşturmaya dahil edildiğini belirtti. "Saldırının gerçekleştirilmesiyle ilgili bir iddiayı içeriyor gibi görünüyor" diyen savcı, mektubun gerçekliğinin araştırıldığını kaydetti. Polis, bu yönde kanıtın bulunmadığını kaydederken, Alman medyası mektupta DEAŞ izlerinin yer aldığını kaydetti.



(İHA)