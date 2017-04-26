Borusan Quartet, Astor Piazzola Şarkıları Yorumlayacak

Borusan Quartet, Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola'nın eserlerini yorumlayacak.



Topluluk, "UNIQ Sound İstanbul Konserleri" kapsamında Allaturca Music iş birliğiyle 5 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.



Kemanda Esen Kıvrak ile Olgu Kızılay, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Çağ Erçağ'ın sahne alacağı konserde, Piazzola'nın başyapıtlarından "Buenos Aires'te Dört Mevsim"in yanı sıra sevilen eserleri yorumlanacak.



Prof. Gürer Aykal öncülüğünde 2005'te kurulan topluluk, Rheingau, Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, Napfilon, Bodensee, Europalia, Mersin, İstanbul ve Ankara müzik festivallerine katıldı.



Topluluk, 2010'da ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Oda Müziği Topluluğu" ödülü ile New York Carnegie Hall'da gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması'nda birincilik kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.