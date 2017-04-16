Borusan Quartet
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...Esen Kıvrak 1. keman Olgu Kızılay 2. kemanEfdal Altun viyola Çağ Erçağ viyolonsel Alexander Zemtsov viyola Valentin Erben viyolonsel Mendelssohn 2.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...
Esen Kıvrak 1. keman
Olgu Kızılay 2. keman
Efdal Altun viyola Çağ Erçağ viyolonsel
Alexander Zemtsov viyola
Valentin Erben viyolonsel
Mendelssohn 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi, Si bemol Majör, Op. 87
Tchaikovsky Floransa Anıları, Op. 70
Değerli İzleyicilerimiz,
Borusan Quartet'in 17 Nisan 2017 Pazartesi günü Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konsere viyola sanatçısı Gerhard Schulz rahatsızlığı nedeniyle katılamayacaktır. Konserde viyola sanatçısı Alexander Zemtsov yer alacaktır
Borusan Quartet bu sezonun son konserinde iki ünlü konuk sanatçıyla birlikte sizleri muhteşem bir müzik akşamına daha davet ediyor. Önce Mendelssohn'un 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin seslendirileceği konserde Borusan Quartet, Alexander Zemtsov ile birlikte çalacak. Unutulmayacak bu konser, Çaykovski'nin Floransa Anıları adlı başyapıtıyla sona erecek. Borusan Quartet'e bu yapıtta katılacak olan ikinci konuk sanatçı ise ünlü viyolonselci Valentin Erben. Alban Berg Quartet'in kurucu üyesi olan Erben, toplulukla otuz sekiz yıl boyunca çalıştı. Halen Viyana Müzik Yüksekokulu'nun yanı sıra Köln ve Siena'da akademisyenlik görevlerini sürdüren sanatçı, Paris'teki ProQuartet ile de çalışmalarını sürdürüyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : K. Süreyya Operası
Mekan Adresi : Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29, 34710
Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Borusan Quartet
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır