Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...



Esen Kıvrak 1. keman



Olgu Kızılay 2. keman



Efdal Altun viyola Çağ Erçağ viyolonsel



Alexander Zemtsov viyola



Valentin Erben viyolonsel



Mendelssohn 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi, Si bemol Majör, Op. 87



Tchaikovsky Floransa Anıları, Op. 70



Değerli İzleyicilerimiz,



Borusan Quartet'in 17 Nisan 2017 Pazartesi günü Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konsere viyola sanatçısı Gerhard Schulz rahatsızlığı nedeniyle katılamayacaktır. Konserde viyola sanatçısı Alexander Zemtsov yer alacaktır



Borusan Quartet bu sezonun son konserinde iki ünlü konuk sanatçıyla birlikte sizleri muhteşem bir müzik akşamına daha davet ediyor. Önce Mendelssohn'un 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin seslendirileceği konserde Borusan Quartet, Alexander Zemtsov ile birlikte çalacak. Unutulmayacak bu konser, Çaykovski'nin Floransa Anıları adlı başyapıtıyla sona erecek. Borusan Quartet'e bu yapıtta katılacak olan ikinci konuk sanatçı ise ünlü viyolonselci Valentin Erben. Alban Berg Quartet'in kurucu üyesi olan Erben, toplulukla otuz sekiz yıl boyunca çalıştı. Halen Viyana Müzik Yüksekokulu'nun yanı sıra Köln ve Siena'da akademisyenlik görevlerini sürdüren sanatçı, Paris'teki ProQuartet ile de çalışmalarını sürdürüyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : K. Süreyya Operası



Mekan Adresi : Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29, 34710



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Borusan Quartet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır