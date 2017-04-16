Borusan Quartet

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...Esen Kıvrak 1. keman Olgu Kızılay 2. kemanEfdal Altun viyola Çağ Erçağ viyolonsel Alexander Zemtsov viyola Valentin Erben viyolonsel Mendelssohn 2.

Borusan Quartet

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...

Esen Kıvrak 1. keman 

Olgu Kızılay 2. keman

Efdal Altun viyola Çağ Erçağ viyolonsel 

Alexander Zemtsov viyola 

Valentin Erben viyolonsel 

Mendelssohn 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi, Si bemol Majör, Op. 87 

Tchaikovsky Floransa Anıları, Op. 70 

Değerli İzleyicilerimiz,

Borusan Quartet'in 17 Nisan 2017 Pazartesi günü Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği konsere viyola sanatçısı Gerhard Schulz rahatsızlığı nedeniyle katılamayacaktır. Konserde viyola sanatçısı Alexander Zemtsov yer alacaktır

Borusan Quartet bu sezonun son konserinde iki ünlü konuk sanatçıyla birlikte sizleri muhteşem bir müzik akşamına daha davet ediyor. Önce Mendelssohn'un 2. Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin seslendirileceği konserde Borusan Quartet, Alexander Zemtsov ile birlikte çalacak. Unutulmayacak bu konser, Çaykovski'nin Floransa Anıları adlı başyapıtıyla sona erecek. Borusan Quartet'e bu yapıtta katılacak olan ikinci konuk sanatçı ise ünlü viyolonselci Valentin Erben. Alban Berg Quartet'in kurucu üyesi olan Erben, toplulukla otuz sekiz yıl boyunca çalıştı. Halen Viyana Müzik Yüksekokulu'nun yanı sıra Köln ve Siena'da akademisyenlik görevlerini sürdüren sanatçı, Paris'teki ProQuartet ile de çalışmalarını sürdürüyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : K. Süreyya Operası

Mekan Adresi : Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29, 34710

Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Borusan Quartet

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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