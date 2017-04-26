Borusan'ın Cirosu 13 Milyar Lira Oldu

Geçen yıl 627 milyon lira yatırım yapan Borusan Grubu'nun konsolide cirosu 13 milyar lira oldu.

Borusan'ın Cirosu 13 Milyar Lira Oldu

Geçen yıl 627 milyon lira yatırım yapan Borusan Grubu'nun konsolide cirosu 13 milyar lira oldu.

Kaynak: Dunya.com

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