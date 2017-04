Borusan'ın 2016 Faaliyet Kârı Yüzde 30 Artışla 1.2 Milyar Lira

Borusan Grubu'nun 2016 yılında 13 milyar lira ciro ve bir önceki yıla göre yüzde 30 artış ile 1.2 milyar lira faaliyet karı elde ettiği ve 627 milyon lira yatırım gerçekleştirdiği açıklandı.



Borusan Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılı finansal ve operasyonel performansının ve 2017 yılı hedeflerinin değerlendirildiği 11. Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.



Borusan Holding CEO'su Agah Uğur toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılının Türkiye'de ve dünyada her açıdan zorlu bir yıl olduğunu buna rağmen Borusan'ın tarihinin en yüksek kar seviyesini yakalamayı başardığına dikkat çekti. 2016 yılının herkes için belirsizliğin damgasını vurduğu, zorlu bir yıl olarak hatırlanacağını dile getiren Uğur, şunları söyledi:



"Borusan olarak dünyadaki dönemsel belirsizliklere hazırlıklı bir Grubuz. İşaretler gösteriyor ki 2017 yılı da bu açıdan daha farklı olmayacak, belirsizlik yeni normalimiz olmaya devam edecek. Bununla birlikte iyimseriz. Borusan'ın 80. kuruluş yılı olan 2024 yılı için koyduğumuz hedeflere sadığız. Grubumuzu ve şirketlerimizi, en önemlisi iş yapma biçimimizi dünya ile uyumlu şekilde yeniden tasarlıyor, dönüştürüyor ve geleceğe umutla bakıyoruz."



"2017'de dönüştüren liderler iş başında"



Borusan'ın, faaliyet alanında iki yönlü büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü açıklayan Uğur, "Bir yandan pazardaki karmaşık ve zor ihtiyaçları olan müşterilerimize mühendislik yoğun ürünler ve entegre çözümler sunmaya, diğer yandan basit, hızlı ve düşük maliyet beklentili müşterilerimiz için arz ve talebi buluşturan pazar platformları kurmaya odaklanıyoruz. Bu stratejiyi sürdürülebilir kılmanın en önemli şartı, yeni dünyanın gerçeklerine uyumlu bir şekilde hem iş yapış şeklimizi hem de iş süreçlerimizi ve yapılanmamızı dönüştürmek. 4 yıl önce Grup olarak başlattığımız bu dönüşüm hareketini inovasyon, ArGe ve dijitalleşme alanlarına yatırım yaparak sürdürüyoruz" dedi.



2016 yılında 'entelektüel' olarak tanımlanan ArGe ve inovasyon alanında 71 milyon lira tutarında bir yatırım yaptıklarını anlatan Uğur, 2017'de ise bu rakamın 85 milyon liraya çıkacağını açıkladı.



Geleceğin Borusan'ını tasarlarken iş yapış biçimlerinde de radikal bir dönüşümü hedeflediklerini anlatan Uğur, "Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde Borçelik, Borusan Lojistik, Borusan Makina ve Güç Sistemleri ile Borusan Mannesmann gibi lokomotif şirketlerimizin liderleri değişti. Yeni liderlerimiz, Borusan'da yetişmiş, kurum kültürünü içselleştirmiş Borusanlılar. Kendilerinden beklentimiz, bir yandan Grubun karlılığını kalıcı hale getirirken diğer yandan şirketlerini yeni dünyanın dinamiklerine uygun bir şekilde dönüştürmeleri ve geleceğe taşımaları" diye konuştu.



"Yetenekli gençlerin öncelikli tercihi olmak istiyoruz"



Son birkaç yıldır Borusan'ın geleceğini tasarlarken "ezber bozan adımlar attıklarını" belirten Uğur, en önemli önceliklerden bir diğerinin ise "en yetenekli gençlerin öncelikli tercihi olan kurum olmak" olduğunu açıkladı.



"Onlara, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, güvenli bir çatı altında, yeniyi düşünen ve kendini dönüştürebilen, stratejilerinde cesur ve odaklı, bir çalışan olarak inisiyatif alabilecekleri toplumsal sorumluluk sahibi, saygılı ve saygın bir Grupta çalışmayı vaat ediyoruz." dedi.



"Geleceğin Borusan'ında kadınların gücü artacak"



Konuşmasının son bölümünde "Borusan'ın, 2024 yılında bugüne göre kadının gücünün artacağı bir iş grubu olmasını hedeflediğini" ifade eden Uğur, "Türkiye'nin en önemli meydan okumalarından birinin her seviyeden ve hayatın her alanında kadınlara eşit fırsat ve olanaklar sağlamak olduğunun" altını çizerek şunları ekledi:



"Borusan olarak son yıllarda gerek İK politikalarımızda gerekse sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında kadınlara yönelik birçok adım atıyoruz. Kadın çalışanlar, hala grubumuzda gerek istihdam gerekse üst yönetim anlamında hak ettikleri yerlerde değiller. Yakında daha çok kadın çalışan istihdam etmek ve kadın yönetici sayısını artırmak için yeni İK politikalarına geçeceğiz. Geleceğin Borusan'ında kadınların yeri ve önemi ayrıcalıklı olacak".



Uğur toplantıda ayrıca son dönemde Borusan'ın Grup şirketlerinde iş başına geçen yeni üst düzey yöneticileri Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, Borusan Makina ve Güç Sistemleri Genel Müdürü Özgür Günaydın ve Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey'i de takdim etti. (İnfografik) - İstanbul