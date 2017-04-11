Borsanın Lokomotifi İhracatçı ve Perakende Şirketleri Olacak
Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, "Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyoruz; bu düşünceden hareketle yılın ikinci yarısının daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, "Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyoruz; bu düşünceden hareketle yılın ikinci yarısının daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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