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Borsanın Lokomotifi İhracatçı ve Perakende Şirketleri Olacak
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Borsanın Lokomotifi İhracatçı ve Perakende Şirketleri Olacak

Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, "Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyoruz; bu düşünceden hareketle yılın ikinci yarısının daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Borsanın Lokomotifi İhracatçı ve Perakende Şirketleri Olacak

Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, "Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyoruz; bu düşünceden hareketle yılın ikinci yarısının daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum, İhracat, Finans, Borsa