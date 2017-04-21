Borsadan Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı
BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.
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