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Borsadan Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı
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Borsadan Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı

BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.

Borsadan Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı

BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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