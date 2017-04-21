Borsa'dan Tüm Zamanların En Yüksek 2'nci Kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeks 22 Mayıs 2013 tarihinde kapanış rekorunu 93.178,87 puana taşımıştı.

92.000 ÜSTÜNDE DENGELENDİ

Güne artışla başlayan ve 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de 92.000 puanın üzerinde dengelendi.

REKOR 4 YIL ÖNCEKİ KAPANIŞTA

Böylece haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran Borsa İstanbul'un yıl başına göre getirisi ise yüzde 18'i geçti. BIST 100 endeksi de 22 Mayıs 2013 tarihindeki 93.178,87 puanlık kapanıştan sonra tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

FRANSA SEÇİMİ ETKİLİ OLACAK

Analistler, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarının da takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacağını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini öngördü.