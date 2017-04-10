Borsadan 27 Ayın En Yüksek Kapanışı

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksinin gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü ve 26 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.