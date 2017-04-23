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Borsadaki Şirketler Rekor Kırdı

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aştı.

Borsadaki Şirketler Rekor Kırdı

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip şirket, 41,1 milyar lira ile Koç Holding olurken, onu Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası izledi.

Kaynak: Dunya.com

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