Borsada Yükseliş Yüzde 4'ü Aştı

Borsa İstanbul gün boyu pozitif seyrini devam ettiriyor. BİST 100 endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aştı.



Borsa İstanbul'da gün boyu süren yükseliş devam ediyor. Dolardaki düşüş eğilimiyle BİST 100 endeksi, yüzde 4,3 yükselişle 80 bin 878 puana ulaştı. - İSTANBUL