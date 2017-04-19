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Borsada Yükseliş İsteği Sürüyor
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Borsada Yükseliş İsteği Sürüyor

BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 oranında değer kazandı.

Borsada Yükseliş İsteği Sürüyor

BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 oranında değer kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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