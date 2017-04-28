Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103.316,82 102.279,17 103.998,26 103.549,45 0,23
BIST ANKARA 112.457,97 112.162,03 114.189,22 114.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103.316,82 102.279,17 103.998,26 103.549,45 0,23
BIST ANKARA 112.457,97 112.162,03 114.189,22 114.078,91 1,44
BIST ANTALYA 46.281,21 45.746,75 46.496,58 45.828,09 -0,98
BIST BALIKESIR 75.597,39 75.111,91 75.736,50 75.557,10 -0,05
BIST BURSA 182.258,63 180.301,73 183.530,81 183.288,70 0,57
BIST ISTANBUL 89.961,78 89.441,10 90.178,50 89.566,84 -0,44
BIST IZMIR 114.614,23 113.981,54 115.359,61 114.208,51 -0,35
BIST KAYSERI 245.703,40 244.009,13 247.590,05 246.119,25 0,17
BIST KOCAELI 165.057,55 164.288,51 166.572,93 166.566,24 0,91
BIST TEKIRDAG 168.267,54 168.267,54 170.851,67 168.901,72 0,38

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