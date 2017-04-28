Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103.316,82 102.279,17 103.998,26 103.549,45 0,23
BIST ANKARA 112.457,97 112.162,03 114.189,22 114.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|103.316,82
|102.279,17
|103.998,26
|103.549,45
|0,23
|BIST ANKARA
|112.457,97
|112.162,03
|114.189,22
|114.078,91
|1,44
|BIST ANTALYA
|46.281,21
|45.746,75
|46.496,58
|45.828,09
|-0,98
|BIST BALIKESIR
|75.597,39
|75.111,91
|75.736,50
|75.557,10
|-0,05
|BIST BURSA
|182.258,63
|180.301,73
|183.530,81
|183.288,70
|0,57
|BIST ISTANBUL
|89.961,78
|89.441,10
|90.178,50
|89.566,84
|-0,44
|BIST IZMIR
|114.614,23
|113.981,54
|115.359,61
|114.208,51
|-0,35
|BIST KAYSERI
|245.703,40
|244.009,13
|247.590,05
|246.119,25
|0,17
|BIST KOCAELI
|165.057,55
|164.288,51
|166.572,93
|166.566,24
|0,91
|BIST TEKIRDAG
|168.267,54
|168.267,54
|170.851,67
|168.901,72
|0,38