Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 103.316,82 102.279,17 103.998,26 103.549,45 0,23 BIST ANKARA 112.457,97 112.162,03 114.189,22 114.078,91 1,44 BIST ANTALYA 46.281,21 45.746,75 46.496,58 45.828,09 -0,98 BIST BALIKESIR 75.597,39 75.111,91 75.736,50 75.557,10 -0,05 BIST BURSA 182.258,63 180.301,73 183.530,81 183.288,70 0,57 BIST ISTANBUL 89.961,78 89.441,10 90.178,50 89.566,84 -0,44 BIST IZMIR 114.614,23 113.981,54 115.359,61 114.208,51 -0,35 BIST KAYSERI 245.703,40 244.009,13 247.590,05 246.119,25 0,17 BIST KOCAELI 165.057,55 164.288,51 166.572,93 166.566,24 0,91 BIST TEKIRDAG 168.267,54 168.267,54 170.851,67 168.901,72 0,38