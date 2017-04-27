Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 104.165,24 103.316,82 104.545,12 103.316,82 -0,81 BIST ANKARA 112.267,35 111.855,94 112.652,97 112.457,97 0,17 BIST ANTALYA 46.886,21 45.940,33 47.277,51 46.281,21 -1,29 BIST BALIKESIR 75.750,68 75.515,37 76.120,78 75.597,39 -0,20 BIST BURSA 179.614,01 179.175,34 182.750,49 182.258,63 1,47 BIST ISTANBUL 90.037,09 89.801,48 90.576,13 89.961,78 -0,08 BIST IZMIR 114.327,66 114.232,07 115.511,82 114.614,23 0,25 BIST KAYSERI 246.277,47 245.051,67 249.594,31 245.703,40 -0,23 BIST KOCAELI 164.035,22 163.930,03 165.688,72 165.057,55 0,62 BIST TEKIRDAG 167.226,61 166.552,42 170.030,57 168.267,54 0,62