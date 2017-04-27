Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 104.165,24 103.316,82 104.545,12 103.316,82 -0,81
BIST ANKARA 112.267,35 111.855,94 112.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|104.165,24
|103.316,82
|104.545,12
|103.316,82
|-0,81
|BIST ANKARA
|112.267,35
|111.855,94
|112.652,97
|112.457,97
|0,17
|BIST ANTALYA
|46.886,21
|45.940,33
|47.277,51
|46.281,21
|-1,29
|BIST BALIKESIR
|75.750,68
|75.515,37
|76.120,78
|75.597,39
|-0,20
|BIST BURSA
|179.614,01
|179.175,34
|182.750,49
|182.258,63
|1,47
|BIST ISTANBUL
|90.037,09
|89.801,48
|90.576,13
|89.961,78
|-0,08
|BIST IZMIR
|114.327,66
|114.232,07
|115.511,82
|114.614,23
|0,25
|BIST KAYSERI
|246.277,47
|245.051,67
|249.594,31
|245.703,40
|-0,23
|BIST KOCAELI
|164.035,22
|163.930,03
|165.688,72
|165.057,55
|0,62
|BIST TEKIRDAG
|167.226,61
|166.552,42
|170.030,57
|168.267,54
|0,62
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