Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 104.226,89 103.104,56 104.551,81 104.165,24 -0,06 BIST ANKARA 110.448,41 110.377,99 112.605,48 112.267,35 1,65 BIST ANTALYA 47.676,47 46.582,02 48.282,21 46.886,21 -1,66 BIST BALIKESIR 75.846,40 75.514,39 76.049,88 75.750,68 -0,13 BIST BURSA 179.963,27 178.545,76 180.077,63 179.614,01 -0,19 BIST ISTANBUL 90.264,98 89.666,47 90.390,03 90.037,09 -0,25 BIST IZMIR 115.012,28 114.141,91 115.057,75 114.327,66 -0,60 BIST KAYSERI 249.537,66 246.071,60 251.740,74 246.277,47 -1,31 BIST KOCAELI 162.130,85 161.627,09 164.035,22 164.035,22 1,17 BIST TEKIRDAG 167.570,95 166.609,73 168.919,32 167.226,61 -0,21