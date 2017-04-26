Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 104.226,89 103.104,56 104.551,81 104.165,24 -0,06
BIST ANKARA 110.448,41 110.377,99 112.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|104.226,89
|103.104,56
|104.551,81
|104.165,24
|-0,06
|BIST ANKARA
|110.448,41
|110.377,99
|112.605,48
|112.267,35
|1,65
|BIST ANTALYA
|47.676,47
|46.582,02
|48.282,21
|46.886,21
|-1,66
|BIST BALIKESIR
|75.846,40
|75.514,39
|76.049,88
|75.750,68
|-0,13
|BIST BURSA
|179.963,27
|178.545,76
|180.077,63
|179.614,01
|-0,19
|BIST ISTANBUL
|90.264,98
|89.666,47
|90.390,03
|90.037,09
|-0,25
|BIST IZMIR
|115.012,28
|114.141,91
|115.057,75
|114.327,66
|-0,60
|BIST KAYSERI
|249.537,66
|246.071,60
|251.740,74
|246.277,47
|-1,31
|BIST KOCAELI
|162.130,85
|161.627,09
|164.035,22
|164.035,22
|1,17
|BIST TEKIRDAG
|167.570,95
|166.609,73
|168.919,32
|167.226,61
|-0,21
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