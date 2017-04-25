Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103.294,57 103.092,96 105.633,62 104.226,89 0,90
BIST ANKARA 110.487,19 109.666,16 111.073,25 110.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103.294,57 103.092,96 105.633,62 104.226,89 0,90
BIST ANKARA 110.487,19 109.666,16 111.073,25 110.448,41 -0,04
BIST ANTALYA 47.859,68 47.108,50 48.693,80 47.676,47 -0,38
BIST BALIKESIR 76.008,07 75.223,85 76.225,70 75.846,40 -0,21
BIST BURSA 179.883,02 178.158,31 180.988,44 179.963,27 0,04
BIST ISTANBUL 89.320,76 88.908,93 90.264,98 90.264,98 1,06
BIST IZMIR 115.211,97 113.941,25 115.641,49 115.012,28 -0,17
BIST KAYSERI 243.481,02 243.154,88 249.989,43 249.537,66 2,49
BIST KOCAELI 161.576,02 160.676,68 162.230,40 162.130,85 0,34
BIST TEKIRDAG 169.289,17 167.104,09 170.367,81 167.570,95 -1,01

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Antalya, Ankara, Borsa, Bursa, Adana, Bıst, Balık
sponsored ads