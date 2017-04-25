Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 103.294,57 103.092,96 105.633,62 104.226,89 0,90 BIST ANKARA 110.487,19 109.666,16 111.073,25 110.448,41 -0,04 BIST ANTALYA 47.859,68 47.108,50 48.693,80 47.676,47 -0,38 BIST BALIKESIR 76.008,07 75.223,85 76.225,70 75.846,40 -0,21 BIST BURSA 179.883,02 178.158,31 180.988,44 179.963,27 0,04 BIST ISTANBUL 89.320,76 88.908,93 90.264,98 90.264,98 1,06 BIST IZMIR 115.211,97 113.941,25 115.641,49 115.012,28 -0,17 BIST KAYSERI 243.481,02 243.154,88 249.989,43 249.537,66 2,49 BIST KOCAELI 161.576,02 160.676,68 162.230,40 162.130,85 0,34 BIST TEKIRDAG 169.289,17 167.104,09 170.367,81 167.570,95 -1,01