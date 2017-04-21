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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
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BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 101.212,43 100.479,79 101.857,54 101.273,34 0,06
BIST ANKARA 110.442,14 109.831,55 111.266,87 110.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 101.212,43 100.479,79 101.857,54 101.273,34 0,06
BIST ANKARA 110.442,14 109.831,55 111.266,87 110.046,26 -0,36
BIST ANTALYA 46.759,18 46.345,01 47.866,92 47.592,41 1,78
BIST BALIKESIR 76.097,70 75.125,12 76.563,54 75.181,03 -1,20
BIST BURSA 178.482,26 178.225,52 179.855,90 179.293,79 0,45
BIST ISTANBUL 87.333,04 87.621,08 88.168,57 87.955,34 0,71
BIST IZMIR 113.776,98 113.614,08 114.677,41 113.895,05 0,10
BIST KAYSERI 246.698,29 244.532,22 248.248,13 245.646,62 -0,43
BIST KOCAELI 159.719,04 159.472,26 160.617,85 159.869,02 0,09
BIST TEKIRDAG 164.242,83 164.439,95 166.260,58 165.189,04 0,58

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