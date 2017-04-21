Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 101.212,43 100.479,79 101.857,54 101.273,34 0,06 BIST ANKARA 110.442,14 109.831,55 111.266,87 110.046,26 -0,36 BIST ANTALYA 46.759,18 46.345,01 47.866,92 47.592,41 1,78 BIST BALIKESIR 76.097,70 75.125,12 76.563,54 75.181,03 -1,20 BIST BURSA 178.482,26 178.225,52 179.855,90 179.293,79 0,45 BIST ISTANBUL 87.333,04 87.621,08 88.168,57 87.955,34 0,71 BIST IZMIR 113.776,98 113.614,08 114.677,41 113.895,05 0,10 BIST KAYSERI 246.698,29 244.532,22 248.248,13 245.646,62 -0,43 BIST KOCAELI 159.719,04 159.472,26 160.617,85 159.869,02 0,09 BIST TEKIRDAG 164.242,83 164.439,95 166.260,58 165.189,04 0,58