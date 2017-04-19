Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 100.205,08 98.994,09 101.031,49 99.481,33 -0,72
BIST ANKARA 106.188,39 106.510,92 108.163,85 107.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|100.205,08
|98.994,09
|101.031,49
|99.481,33
|-0,72
|BIST ANKARA
|106.188,39
|106.510,92
|108.163,85
|107.723,85
|1,45
|BIST ANTALYA
|46.750,54
|45.764,99
|47.049,58
|46.598,31
|-0,33
|BIST BALIKESIR
|74.053,65
|74.212,43
|75.732,19
|74.454,51
|0,54
|BIST BURSA
|177.329,47
|176.215,16
|178.510,64
|176.547,23
|-0,44
|BIST ISTANBUL
|86.294,31
|85.773,16
|86.778,31
|86.060,52
|-0,27
|BIST IZMIR
|113.964,06
|112.127,18
|114.680,30
|112.941,62
|-0,90
|BIST KAYSERI
|248.560,72
|242.935,69
|249.805,23
|244.499,11
|-1,63
|BIST KOCAELI
|159.729,42
|157.960,91
|160.367,85
|158.240,61
|-0,93
|BIST TEKIRDAG
|164.882,12
|161.303,85
|166.607,43
|164.432,56
|-0,27
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