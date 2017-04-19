Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 100.205,08 98.994,09 101.031,49 99.481,33 -0,72 BIST ANKARA 106.188,39 106.510,92 108.163,85 107.723,85 1,45 BIST ANTALYA 46.750,54 45.764,99 47.049,58 46.598,31 -0,33 BIST BALIKESIR 74.053,65 74.212,43 75.732,19 74.454,51 0,54 BIST BURSA 177.329,47 176.215,16 178.510,64 176.547,23 -0,44 BIST ISTANBUL 86.294,31 85.773,16 86.778,31 86.060,52 -0,27 BIST IZMIR 113.964,06 112.127,18 114.680,30 112.941,62 -0,90 BIST KAYSERI 248.560,72 242.935,69 249.805,23 244.499,11 -1,63 BIST KOCAELI 159.729,42 157.960,91 160.367,85 158.240,61 -0,93 BIST TEKIRDAG 164.882,12 161.303,85 166.607,43 164.432,56 -0,27