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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
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BİST 90.804 %-0,62
DOLAR 3,6633 %0,07
EURO 3,9276 %-0,04
PARİTE 1,0718 %-0,11
ALTIN 150,84 %-0,63
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 100.205,08 98.994,09 101.031,49 99.481,33 -0,72
BIST ANKARA 106.188,39 106.510,92 108.163,85 107.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 100.205,08 98.994,09 101.031,49 99.481,33 -0,72
BIST ANKARA 106.188,39 106.510,92 108.163,85 107.723,85 1,45
BIST ANTALYA 46.750,54 45.764,99 47.049,58 46.598,31 -0,33
BIST BALIKESIR 74.053,65 74.212,43 75.732,19 74.454,51 0,54
BIST BURSA 177.329,47 176.215,16 178.510,64 176.547,23 -0,44
BIST ISTANBUL 86.294,31 85.773,16 86.778,31 86.060,52 -0,27
BIST IZMIR 113.964,06 112.127,18 114.680,30 112.941,62 -0,90
BIST KAYSERI 248.560,72 242.935,69 249.805,23 244.499,11 -1,63
BIST KOCAELI 159.729,42 157.960,91 160.367,85 158.240,61 -0,93
BIST TEKIRDAG 164.882,12 161.303,85 166.607,43 164.432,56 -0,27

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