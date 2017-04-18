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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
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BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 98.411,53 98.102,11 100.425,15 100.205,08 1,82
BIST ANKARA 105.421,75 105.344,84 106.293,22 106.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 98.411,53 98.102,11 100.425,15 100.205,08 1,82
BIST ANKARA 105.421,75 105.344,84 106.293,22 106.188,39 0,73
BIST ANTALYA 46.059,78 45.714,56 46.816,67 46.750,54 1,50
BIST BALIKESIR 73.052,94 73.480,01 74.359,39 74.053,65 1,37
BIST BURSA 177.535,19 175.735,26 178.004,54 177.329,47 -0,12
BIST ISTANBUL 85.915,21 85.666,98 86.428,96 86.294,31 0,44
BIST IZMIR 111.370,31 111.194,57 114.146,55 113.964,06 2,33
BIST KAYSERI 246.896,51 246.509,57 250.991,73 248.560,72 0,67
BIST KOCAELI 160.216,58 158.943,61 160.146,23 159.729,42 -0,30
BIST TEKIRDAG 160.684,98 160.213,02 165.354,08 164.882,12 2,61

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