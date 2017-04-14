Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 95.956,14 94.154,68 96.653,35 95.591,75 -0,38
BIST ANKARA 104.910,70 104.258,64 105.051,58 104.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|95.956,14
|94.154,68
|96.653,35
|95.591,75
|-0,38
|BIST ANKARA
|104.910,70
|104.258,64
|105.051,58
|104.258,64
|-0,62
|BIST ANTALYA
|44.628,57
|43.400,77
|44.628,57
|44.218,88
|-0,92
|BIST BALIKESIR
|73.500,68
|71.576,92
|73.808,67
|71.576,92
|-2,62
|BIST BURSA
|175.916,37
|175.066,64
|177.345,19
|175.066,64
|-0,48
|BIST ISTANBUL
|85.619,41
|85.252,60
|85.908,44
|85.252,60
|-0,43
|BIST IZMIR
|115.723,94
|110.544,55
|112.433,38
|110.919,82
|-4,15
|BIST KAYSERI
|241.036,77
|236.725,20
|240.980,10
|239.856,56
|-0,49
|BIST KOCAELI
|159.481,89
|158.704,65
|160.011,42
|159.443,56
|-0,02
|BIST TEKIRDAG
|158.847,34
|157.324,25
|158.847,34
|157.548,88
|-0,82
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