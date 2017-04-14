Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 95.956,14 94.154,68 96.653,35 95.591,75 -0,38 BIST ANKARA 104.910,70 104.258,64 105.051,58 104.258,64 -0,62 BIST ANTALYA 44.628,57 43.400,77 44.628,57 44.218,88 -0,92 BIST BALIKESIR 73.500,68 71.576,92 73.808,67 71.576,92 -2,62 BIST BURSA 175.916,37 175.066,64 177.345,19 175.066,64 -0,48 BIST ISTANBUL 85.619,41 85.252,60 85.908,44 85.252,60 -0,43 BIST IZMIR 115.723,94 110.544,55 112.433,38 110.919,82 -4,15 BIST KAYSERI 241.036,77 236.725,20 240.980,10 239.856,56 -0,49 BIST KOCAELI 159.481,89 158.704,65 160.011,42 159.443,56 -0,02 BIST TEKIRDAG 158.847,34 157.324,25 158.847,34 157.548,88 -0,82