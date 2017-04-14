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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
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BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,6900 %0,73
EURO 3,9237 %0,77
PARİTE 1,0627 %0,12
ALTIN 152,65 %0,73
FAİZ 11,46 %2,14
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 95.956,14 94.154,68 96.653,35 95.591,75 -0,38
BIST ANKARA 104.910,70 104.258,64 105.051,58 104.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 95.956,14 94.154,68 96.653,35 95.591,75 -0,38
BIST ANKARA 104.910,70 104.258,64 105.051,58 104.258,64 -0,62
BIST ANTALYA 44.628,57 43.400,77 44.628,57 44.218,88 -0,92
BIST BALIKESIR 73.500,68 71.576,92 73.808,67 71.576,92 -2,62
BIST BURSA 175.916,37 175.066,64 177.345,19 175.066,64 -0,48
BIST ISTANBUL 85.619,41 85.252,60 85.908,44 85.252,60 -0,43
BIST IZMIR 115.723,94 110.544,55 112.433,38 110.919,82 -4,15
BIST KAYSERI 241.036,77 236.725,20 240.980,10 239.856,56 -0,49
BIST KOCAELI 159.481,89 158.704,65 160.011,42 159.443,56 -0,02
BIST TEKIRDAG 158.847,34 157.324,25 158.847,34 157.548,88 -0,82

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