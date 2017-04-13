Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 95.980,25 95.060,80 98.273,24 95.956,14 -0,03
BIST ANKARA 105.075,81 104.467,86 105.328,67 104.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|95.980,25
|95.060,80
|98.273,24
|95.956,14
|-0,03
|BIST ANKARA
|105.075,81
|104.467,86
|105.328,67
|104.910,70
|-0,16
|BIST ANTALYA
|44.698,97
|44.092,20
|45.432,12
|44.628,57
|-0,16
|BIST BALIKESIR
|72.572,95
|73.289,11
|75.061,19
|73.500,68
|1,28
|BIST BURSA
|178.117,58
|175.916,37
|179.468,44
|175.916,37
|-1,24
|BIST ISTANBUL
|86.372,08
|85.619,41
|86.672,15
|85.619,41
|-0,87
|BIST IZMIR
|117.513,22
|115.398,00
|118.017,24
|115.723,94
|-1,52
|BIST KAYSERI
|241.778,44
|238.932,88
|246.877,64
|241.036,77
|-0,31
|BIST KOCAELI
|161.047,64
|158.833,12
|161.498,49
|159.481,89
|-0,97
|BIST TEKIRDAG
|162.343,08
|158.672,62
|163.574,04
|158.847,34
|-2,15
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