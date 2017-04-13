Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 95.980,25 95.060,80 98.273,24 95.956,14 -0,03 BIST ANKARA 105.075,81 104.467,86 105.328,67 104.910,70 -0,16 BIST ANTALYA 44.698,97 44.092,20 45.432,12 44.628,57 -0,16 BIST BALIKESIR 72.572,95 73.289,11 75.061,19 73.500,68 1,28 BIST BURSA 178.117,58 175.916,37 179.468,44 175.916,37 -1,24 BIST ISTANBUL 86.372,08 85.619,41 86.672,15 85.619,41 -0,87 BIST IZMIR 117.513,22 115.398,00 118.017,24 115.723,94 -1,52 BIST KAYSERI 241.778,44 238.932,88 246.877,64 241.036,77 -0,31 BIST KOCAELI 161.047,64 158.833,12 161.498,49 159.481,89 -0,97 BIST TEKIRDAG 162.343,08 158.672,62 163.574,04 158.847,34 -2,15