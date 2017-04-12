Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 96.237,66 95.806,64 97.087,73 95.980,25 -0,27
BIST ANKARA 104.574,17 104.627,32 105.495,25 105.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|96.237,66
|95.806,64
|97.087,73
|95.980,25
|-0,27
|BIST ANKARA
|104.574,17
|104.627,32
|105.495,25
|105.075,81
|0,48
|BIST ANTALYA
|45.473,89
|44.655,05
|46.010,75
|44.698,97
|-1,70
|BIST BALIKESIR
|72.516,23
|72.206,17
|73.553,56
|72.572,95
|0,08
|BIST BURSA
|178.684,04
|178.117,58
|181.586,12
|178.117,58
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|86.719,22
|86.372,08
|87.002,51
|86.372,08
|-0,40
|BIST IZMIR
|117.750,36
|117.258,53
|118.694,19
|117.513,22
|-0,20
|BIST KAYSERI
|242.158,34
|240.161,90
|243.330,89
|241.778,44
|-0,16
|BIST KOCAELI
|161.525,15
|160.982,91
|162.154,37
|161.047,64
|-0,30
|BIST TEKIRDAG
|163.489,23
|162.343,08
|166.225,98
|162.343,08
|-0,70
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