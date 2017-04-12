Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 96.237,66 95.806,64 97.087,73 95.980,25 -0,27 BIST ANKARA 104.574,17 104.627,32 105.495,25 105.075,81 0,48 BIST ANTALYA 45.473,89 44.655,05 46.010,75 44.698,97 -1,70 BIST BALIKESIR 72.516,23 72.206,17 73.553,56 72.572,95 0,08 BIST BURSA 178.684,04 178.117,58 181.586,12 178.117,58 -0,32 BIST ISTANBUL 86.719,22 86.372,08 87.002,51 86.372,08 -0,40 BIST IZMIR 117.750,36 117.258,53 118.694,19 117.513,22 -0,20 BIST KAYSERI 242.158,34 240.161,90 243.330,89 241.778,44 -0,16 BIST KOCAELI 161.525,15 160.982,91 162.154,37 161.047,64 -0,30 BIST TEKIRDAG 163.489,23 162.343,08 166.225,98 162.343,08 -0,70