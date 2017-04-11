Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.101,03 95.284,34 98.224,93 96.237,66 -0,89
BIST ANKARA 104.522,26 104.359,57 105.028,73 104.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|97.101,03
|95.284,34
|98.224,93
|96.237,66
|-0,89
|BIST ANKARA
|104.522,26
|104.359,57
|105.028,73
|104.574,17
|0,05
|BIST ANTALYA
|45.693,86
|45.167,37
|46.571,72
|45.473,89
|-0,48
|BIST BALIKESIR
|74.075,96
|71.816,21
|74.356,35
|72.516,23
|-2,11
|BIST BURSA
|178.029,52
|177.473,46
|180.678,96
|178.684,04
|0,37
|BIST ISTANBUL
|86.990,13
|86.574,80
|87.250,70
|86.719,22
|-0,31
|BIST IZMIR
|117.769,19
|117.302,54
|118.265,99
|117.750,36
|-0,02
|BIST KAYSERI
|241.962,01
|240.681,56
|245.497,94
|242.158,34
|0,08
|BIST KOCAELI
|160.178,47
|160.170,46
|161.774,25
|161.525,15
|0,84
|BIST TEKIRDAG
|160.220,41
|158.270,16
|164.607,87
|163.489,23
|2,04
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