Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM BIST ADANA 97.101,03 95.284,34 98.224,93 96.237,66 -0,89 BIST ANKARA 104.522,26 104.359,57 105.028,73 104.574,17 0,05 BIST ANTALYA 45.693,86 45.167,37 46.571,72 45.473,89 -0,48 BIST BALIKESIR 74.075,96 71.816,21 74.356,35 72.516,23 -2,11 BIST BURSA 178.029,52 177.473,46 180.678,96 178.684,04 0,37 BIST ISTANBUL 86.990,13 86.574,80 87.250,70 86.719,22 -0,31 BIST IZMIR 117.769,19 117.302,54 118.265,99 117.750,36 -0,02 BIST KAYSERI 241.962,01 240.681,56 245.497,94 242.158,34 0,08 BIST KOCAELI 160.178,47 160.170,46 161.774,25 161.525,15 0,84 BIST TEKIRDAG 160.220,41 158.270,16 164.607,87 163.489,23 2,04