Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Ara
BİST 90.911 %-0,36
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.101,03 95.284,34 98.224,93 96.237,66 -0,89
BIST ANKARA 104.522,26 104.359,57 105.028,73 104.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.101,03 95.284,34 98.224,93 96.237,66 -0,89
BIST ANKARA 104.522,26 104.359,57 105.028,73 104.574,17 0,05
BIST ANTALYA 45.693,86 45.167,37 46.571,72 45.473,89 -0,48
BIST BALIKESIR 74.075,96 71.816,21 74.356,35 72.516,23 -2,11
BIST BURSA 178.029,52 177.473,46 180.678,96 178.684,04 0,37
BIST ISTANBUL 86.990,13 86.574,80 87.250,70 86.719,22 -0,31
BIST IZMIR 117.769,19 117.302,54 118.265,99 117.750,36 -0,02
BIST KAYSERI 241.962,01 240.681,56 245.497,94 242.158,34 0,08
BIST KOCAELI 160.178,47 160.170,46 161.774,25 161.525,15 0,84
BIST TEKIRDAG 160.220,41 158.270,16 164.607,87 163.489,23 2,04

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Antalya, Ankara, Borsa, Bursa, Adana, Bıst