Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 97.305,98 96.793,54 98.280,17 97.101,03 -0,21
BIST ANKARA 104.010,05 104.093,92 104.602,43 104.
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|BIST ADANA
|97.305,98
|96.793,54
|98.280,17
|97.101,03
|-0,21
|BIST ANKARA
|104.010,05
|104.093,92
|104.602,43
|104.522,26
|0,49
|BIST ANTALYA
|45.598,35
|45.274,78
|46.424,18
|45.693,86
|0,21
|BIST BALIKESIR
|74.192,27
|73.876,09
|74.454,44
|74.075,96
|-0,16
|BIST BURSA
|172.653,60
|172.865,47
|178.160,35
|178.029,52
|3,11
|BIST ISTANBUL
|85.212,05
|85.363,94
|87.079,91
|86.990,13
|2,09
|BIST IZMIR
|115.986,45
|116.452,17
|117.836,95
|117.769,19
|1,54
|BIST KAYSERI
|236.603,67
|238.221,53
|243.953,75
|241.962,01
|2,26
|BIST KOCAELI
|158.658,21
|157.540,49
|160.192,19
|160.178,47
|0,96
|BIST TEKIRDAG
|157.910,81
|158.472,69
|160.647,56
|160.220,41
|1,46
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