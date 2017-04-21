Borsada Kar Etmek İçin Bombalı Saldırı Düzenledi





Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Alman ve Rus vatandaşlığına sahip bir kişi gözaltına alındı.



Saldırganın bu eylemi, Dortmund kulübünün hisselerini düşürüp büyük miktarda kar etmek amacıyla yaptığı belirtildi.



Federal Başsavcılık, 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşı Sergej W.'nin Federal Polis Teşkilatına bağlı GSG 9 adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde göz altına alındığını bildirdi.



Sergej W. hakkında, geçen hafta, Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu ifade edilen açıklamada, şahsın "cinayete teşebbüs, bombalı saldırı yapma ve adam yaralama" ile suçlandığı kaydedildi.



Saldırıyı borsada kar etmek için düzenledi



Sergej W.'nin, olay günü Alman ekibinin de kamp yaptığı L'Arrivee otelinden Borussia Dortmund kulübünün hisse senetlerini satın aldığı aktarılan açıklamada, hisse senetlerini, 3 Nisan'da kredi olarak çektiği parayla satın alan Sergej W.'nin, Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek çok miktarda kar etmeyi amaçladığı bildirildi.



Açıklamada, söz konusu otele 9 Nisan'da yerleştiği ifade edilen Sergej W.'nin, 13 Nisan'a kadar saldırının gerçekleştiği yere bakan bir oda için rezervasyonunun bulunduğu anlatıldı.



Zanlının, 16-20 Nisan arasında da otelde rezervasyonun olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, rezervasyonların yapıldığı mart ayında Borussia Dortmund'un maçı hangi tarihte kendi sahasında oynayacağının ise bilinmediği belirtildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.



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Tags: için Dortmund Borsada Saldırı Futbol saldırı kar düzenledi Tutuklama bombalı etmek Gepost: 21 april 2017