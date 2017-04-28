Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
GARAN 671.392.344,00
THYAO 493.961.591,00
HALKB 274.099.915,00
EREGL 269.589.142,00
ASELS 216.992.827,00
AKBNK 179.340.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
GARAN 671.392.344,00
THYAO 493.961.591,00
HALKB 274.099.915,00
EREGL 269.589.142,00
ASELS 216.992.827,00
AKBNK 179.340.932,00
KRDMD 173.896.827,00
ISCTR 131.000.107,00
YKBNK 129.786.759,00
GOODY 101.935.365,00

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