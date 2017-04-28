Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL GARAN 671.392.344,00 THYAO 493.961.591,00 HALKB 274.099.915,00 EREGL 269.589.142,00 ASELS 216.992.827,00 AKBNK 179.340.932,00 KRDMD 173.896.827,00 ISCTR 131.000.107,00 YKBNK 129.786.759,00 GOODY 101.935.365,00