Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - THYAO 954.845.649
2 - GARAN 908.678.907
3 - HALKB 390.570.367
4 - AKBNK 378.287.776
5 - EREGL 351.903.747
6 - YKBNK 203.484.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|THYAO
|954.845.649
|2
|-
|GARAN
|908.678.907
|3
|-
|HALKB
|390.570.367
|4
|-
|AKBNK
|378.287.776
|5
|-
|EREGL
|351.903.747
|6
|-
|YKBNK
|203.484.301
|7
|-
|VAKBN
|180.738.070
|8
|-
|ISCTR
|163.733.021
|9
|-
|PGSUS
|131.794.424
|10
|-
|EKGYO
|120.899.050
sponsored ads