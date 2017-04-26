Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - THYAO 954.845.649 2 - GARAN 908.678.907 3 - HALKB 390.570.367 4 - AKBNK 378.287.776 5 - EREGL 351.903.747 6 - YKBNK 203.484.301 7 - VAKBN 180.738.070 8 - ISCTR 163.733.021 9 - PGSUS 131.794.424 10 - EKGYO 120.899.050