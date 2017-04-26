Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - THYAO 954.845.649
2 - GARAN 908.678.907
3 - HALKB 390.570.367
4 - AKBNK 378.287.776
5 - EREGL 351.903.747
6 - YKBNK 203.484.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - THYAO 954.845.649
2 - GARAN 908.678.907
3 - HALKB 390.570.367
4 - AKBNK 378.287.776
5 - EREGL 351.903.747
6 - YKBNK 203.484.301
7 - VAKBN 180.738.070
8 - ISCTR 163.733.021
9 - PGSUS 131.794.424
10 - EKGYO 120.899.050

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