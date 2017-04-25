Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 785.552.158
2 - THYAO 462.233.741
3 - EREGL 377.897.841
4 - AKBNK 327.490.861
5 - HALKB 326.452.122
6 - YKBNK 235.193.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|785.552.158
|2
|-
|THYAO
|462.233.741
|3
|-
|EREGL
|377.897.841
|4
|-
|AKBNK
|327.490.861
|5
|-
|HALKB
|326.452.122
|6
|-
|YKBNK
|235.193.193
|7
|-
|ISCTR
|206.303.359
|8
|-
|VAKBN
|164.242.646
|9
|-
|EKGYO
|127.477.054
|10
|-
|ASELS
|121.098.612
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