Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 785.552.158 2 - THYAO 462.233.741 3 - EREGL 377.897.841 4 - AKBNK 327.490.861 5 - HALKB 326.452.122 6 - YKBNK 235.193.193 7 - ISCTR 206.303.359 8 - VAKBN 164.242.646 9 - EKGYO 127.477.054 10 - ASELS 121.098.612