Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 785.552.158
2 - THYAO 462.233.741
3 - EREGL 377.897.841
4 - AKBNK 327.490.861
5 - HALKB 326.452.122
6 - YKBNK 235.193.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 785.552.158
2 - THYAO 462.233.741
3 - EREGL 377.897.841
4 - AKBNK 327.490.861
5 - HALKB 326.452.122
6 - YKBNK 235.193.193
7 - ISCTR 206.303.359
8 - VAKBN 164.242.646
9 - EKGYO 127.477.054
10 - ASELS 121.098.612

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