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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - THYAO 862.315.626
2 - GARAN 770.459.244
3 - EREGL 313.101.942
4 - AKBNK 304.928.954
5 - HALKB 239.913.891
6 - VAKBN 203.237.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - THYAO 862.315.626
2 - GARAN 770.459.244
3 - EREGL 313.101.942
4 - AKBNK 304.928.954
5 - HALKB 239.913.891
6 - VAKBN 203.237.827
7 - ISCTR 180.988.482
8 - YKBNK 161.705.369
9 - EKGYO 106.148.550
10 - ASELS 89.184.962

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