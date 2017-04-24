Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - THYAO 862.315.626
2 - GARAN 770.459.244
3 - EREGL 313.101.942
4 - AKBNK 304.928.954
5 - HALKB 239.913.891
6 - VAKBN 203.237.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|THYAO
|862.315.626
|2
|-
|GARAN
|770.459.244
|3
|-
|EREGL
|313.101.942
|4
|-
|AKBNK
|304.928.954
|5
|-
|HALKB
|239.913.891
|6
|-
|VAKBN
|203.237.827
|7
|-
|ISCTR
|180.988.482
|8
|-
|YKBNK
|161.705.369
|9
|-
|EKGYO
|106.148.550
|10
|-
|ASELS
|89.184.962
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