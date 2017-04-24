Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - THYAO 862.315.626 2 - GARAN 770.459.244 3 - EREGL 313.101.942 4 - AKBNK 304.928.954 5 - HALKB 239.913.891 6 - VAKBN 203.237.827 7 - ISCTR 180.988.482 8 - YKBNK 161.705.369 9 - EKGYO 106.148.550 10 - ASELS 89.184.962