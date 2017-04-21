Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 673.167.317 2 - THYAO 468.918.574 3 - EREGL 408.952.643 4 - HALKB 310.535.199 5 - ASELS 289.406.966 6 - AKBNK 182.553.535 7 - EKGYO 157.244.770 8 - TMSN 154.920.982 9 - VAKBN 148.473.690 10 - ISCTR 97.969.510