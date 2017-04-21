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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 673.167.317
2 - THYAO 468.918.574
3 - EREGL 408.952.643
4 - HALKB 310.535.199
5 - ASELS 289.406.966
6 - AKBNK 182.553.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 673.167.317
2 - THYAO 468.918.574
3 - EREGL 408.952.643
4 - HALKB 310.535.199
5 - ASELS 289.406.966
6 - AKBNK 182.553.535
7 - EKGYO 157.244.770
8 - TMSN 154.920.982
9 - VAKBN 148.473.690
10 - ISCTR 97.969.510

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