Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 673.167.317
2 - THYAO 468.918.574
3 - EREGL 408.952.643
4 - HALKB 310.535.199
5 - ASELS 289.406.966
6 - AKBNK 182.553.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|673.167.317
|2
|-
|THYAO
|468.918.574
|3
|-
|EREGL
|408.952.643
|4
|-
|HALKB
|310.535.199
|5
|-
|ASELS
|289.406.966
|6
|-
|AKBNK
|182.553.535
|7
|-
|EKGYO
|157.244.770
|8
|-
|TMSN
|154.920.982
|9
|-
|VAKBN
|148.473.690
|10
|-
|ISCTR
|97.969.510
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