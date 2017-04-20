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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 863.128.226
2 - HALKB 527.031.321
3 - AKBNK 338.962.286
4 - THYAO 315.304.631
5 - ASELS 277.930.991
6 - EREGL 260.214.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 863.128.226
2 - HALKB 527.031.321
3 - AKBNK 338.962.286
4 - THYAO 315.304.631
5 - ASELS 277.930.991
6 - EREGL 260.214.702
7 - YKBNK 193.473.666
8 - VAKBN 161.303.968
9 - EKGYO 149.601.950
10 - ISCTR 139.466.871

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