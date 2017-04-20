Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 863.128.226 2 - HALKB 527.031.321 3 - AKBNK 338.962.286 4 - THYAO 315.304.631 5 - ASELS 277.930.991 6 - EREGL 260.214.702 7 - YKBNK 193.473.666 8 - VAKBN 161.303.968 9 - EKGYO 149.601.950 10 - ISCTR 139.466.871