Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 863.128.226
2 - HALKB 527.031.321
3 - AKBNK 338.962.286
4 - THYAO 315.304.631
5 - ASELS 277.930.991
6 - EREGL 260.214.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|863.128.226
|2
|-
|HALKB
|527.031.321
|3
|-
|AKBNK
|338.962.286
|4
|-
|THYAO
|315.304.631
|5
|-
|ASELS
|277.930.991
|6
|-
|EREGL
|260.214.702
|7
|-
|YKBNK
|193.473.666
|8
|-
|VAKBN
|161.303.968
|9
|-
|EKGYO
|149.601.950
|10
|-
|ISCTR
|139.466.871
-
Türkiye'ye yapılacak fabrikaya Alman Meclisi'nden engel
-
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
-
Anadolu Efes yarım asırlık fabrikasını kapatıyor
-
Ünlü giyim markası borsaya açılıyor
-
Bakan açıkladı: Türkiye, Rusya'dan et ithal edebilir
-
Altın giderek eriyor!
-
Ünlü restoran zinciri satılıyor
-
Skandal! Erdoğan'ın tanıtım yazısını Can Dündar'a yazdırdılar