Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.137.049.739
2 - HALKB 594.173.093
3 - THYAO 425.501.486
4 - EREGL 340.214.523
5 - ASELS 307.343.795
6 - AKBNK 274.536.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|1.137.049.739
|2
|-
|HALKB
|594.173.093
|3
|-
|THYAO
|425.501.486
|4
|-
|EREGL
|340.214.523
|5
|-
|ASELS
|307.343.795
|6
|-
|AKBNK
|274.536.328
|7
|-
|VAKBN
|266.035.617
|8
|-
|YKBNK
|239.580.573
|9
|-
|ISCTR
|221.138.287
|10
|-
|PGSUS
|128.986.833
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