Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 1.137.049.739 2 - HALKB 594.173.093 3 - THYAO 425.501.486 4 - EREGL 340.214.523 5 - ASELS 307.343.795 6 - AKBNK 274.536.328 7 - VAKBN 266.035.617 8 - YKBNK 239.580.573 9 - ISCTR 221.138.287 10 - PGSUS 128.986.833