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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.137.049.739
2 - HALKB 594.173.093
3 - THYAO 425.501.486
4 - EREGL 340.214.523
5 - ASELS 307.343.795
6 - AKBNK 274.536.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.137.049.739
2 - HALKB 594.173.093
3 - THYAO 425.501.486
4 - EREGL 340.214.523
5 - ASELS 307.343.795
6 - AKBNK 274.536.328
7 - VAKBN 266.035.617
8 - YKBNK 239.580.573
9 - ISCTR 221.138.287
10 - PGSUS 128.986.833

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