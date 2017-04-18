Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 1.075.349.354 2 - HALKB 622.217.984 3 - AKBNK 411.175.836 4 - THYAO 249.460.933 5 - VAKBN 208.160.081 6 - ISCTR 203.894.408 7 - EREGL 168.733.223 8 - YKBNK 149.683.608 9 - PETKM 144.622.262 10 - TTKOM 113.135.136