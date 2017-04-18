Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.075.349.354
2 - HALKB 622.217.984
3 - AKBNK 411.175.836
4 - THYAO 249.460.933
5 - VAKBN 208.160.081
6 - ISCTR 203.894.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|1.075.349.354
|2
|-
|HALKB
|622.217.984
|3
|-
|AKBNK
|411.175.836
|4
|-
|THYAO
|249.460.933
|5
|-
|VAKBN
|208.160.081
|6
|-
|ISCTR
|203.894.408
|7
|-
|EREGL
|168.733.223
|8
|-
|YKBNK
|149.683.608
|9
|-
|PETKM
|144.622.262
|10
|-
|TTKOM
|113.135.136
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz