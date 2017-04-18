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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.075.349.354
2 - HALKB 622.217.984
3 - AKBNK 411.175.836
4 - THYAO 249.460.933
5 - VAKBN 208.160.081
6 - ISCTR 203.894.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.075.349.354
2 - HALKB 622.217.984
3 - AKBNK 411.175.836
4 - THYAO 249.460.933
5 - VAKBN 208.160.081
6 - ISCTR 203.894.408
7 - EREGL 168.733.223
8 - YKBNK 149.683.608
9 - PETKM 144.622.262
10 - TTKOM 113.135.136

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