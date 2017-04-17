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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 733.918.980
2 - HALKB 370.913.505
3 - THYAO 287.326.930
4 - PGSUS 208.807.084
5 - AKBNK 207.356.198
6 - ISCTR 169.374.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 733.918.980
2 - HALKB 370.913.505
3 - THYAO 287.326.930
4 - PGSUS 208.807.084
5 - AKBNK 207.356.198
6 - ISCTR 169.374.677
7 - VAKBN 134.286.020
8 - EREGL 94.592.105
9 - YKBNK 85.468.277
10 - DOHOL 80.659.132