Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 733.918.980 2 - HALKB 370.913.505 3 - THYAO 287.326.930 4 - PGSUS 208.807.084 5 - AKBNK 207.356.198 6 - ISCTR 169.374.677 7 - VAKBN 134.286.020 8 - EREGL 94.592.105 9 - YKBNK 85.468.277 10 - DOHOL 80.659.132