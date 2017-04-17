Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 733.918.980
2 - HALKB 370.913.505
3 - THYAO 287.326.930
4 - PGSUS 208.807.084
5 - AKBNK 207.356.198
6 - ISCTR 169.374.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|733.918.980
|2
|-
|HALKB
|370.913.505
|3
|-
|THYAO
|287.326.930
|4
|-
|PGSUS
|208.807.084
|5
|-
|AKBNK
|207.356.198
|6
|-
|ISCTR
|169.374.677
|7
|-
|VAKBN
|134.286.020
|8
|-
|EREGL
|94.592.105
|9
|-
|YKBNK
|85.468.277
|10
|-
|DOHOL
|80.659.132
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