Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 429.178.049 2 - HALKB 259.692.975 3 - THYAO 245.413.559 4 - ISCTR 134.379.853 5 - AKBNK 132.443.852 6 - VAKBN 115.439.558 7 - PETKM 108.736.178 8 - YKBNK 67.276.460 9 - SASA 44.176.009 10 - KRDMD 43.504.718