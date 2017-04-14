Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 429.178.049
2 - HALKB 259.692.975
3 - THYAO 245.413.559
4 - ISCTR 134.379.853
5 - AKBNK 132.443.852
6 - VAKBN 115.439.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|429.178.049
|2
|-
|HALKB
|259.692.975
|3
|-
|THYAO
|245.413.559
|4
|-
|ISCTR
|134.379.853
|5
|-
|AKBNK
|132.443.852
|6
|-
|VAKBN
|115.439.558
|7
|-
|PETKM
|108.736.178
|8
|-
|YKBNK
|67.276.460
|9
|-
|SASA
|44.176.009
|10
|-
|KRDMD
|43.504.718
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