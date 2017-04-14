Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,6900 %0,73
EURO 3,9237 %0,77
PARİTE 1,0627 %0,12
ALTIN 152,65 %0,73
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 429.178.049
2 - HALKB 259.692.975
3 - THYAO 245.413.559
4 - ISCTR 134.379.853
5 - AKBNK 132.443.852
6 - VAKBN 115.439.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 429.178.049
2 - HALKB 259.692.975
3 - THYAO 245.413.559
4 - ISCTR 134.379.853
5 - AKBNK 132.443.852
6 - VAKBN 115.439.558
7 - PETKM 108.736.178
8 - YKBNK 67.276.460
9 - SASA 44.176.009
10 - KRDMD 43.504.718

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hisse Senetleri, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Istanbul, İstanbul, Borsa, Bıst, Sasa, Tl