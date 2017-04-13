Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:







HİSSE ADI TL 1 - GARAN 481.997.862 2 - THYAO 335.381.712 3 - HALKB 305.849.635 4 - AKBNK 171.679.957 5 - EREGL 169.546.061 6 - ISCTR 160.462.337 7 - PETKM 135.407.711 8 - YKBNK 115.093.297 9 - VAKBN 112.741.756 10 - PGSUS 101.143.916