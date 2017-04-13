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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 481.997.862
2 - THYAO 335.381.712
3 - HALKB 305.849.635
4 - AKBNK 171.679.957
5 - EREGL 169.546.061
6 - ISCTR 160.462.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 481.997.862
2 - THYAO 335.381.712
3 - HALKB 305.849.635
4 - AKBNK 171.679.957
5 - EREGL 169.546.061
6 - ISCTR 160.462.337
7 - PETKM 135.407.711
8 - YKBNK 115.093.297
9 - VAKBN 112.741.756
10 - PGSUS 101.143.916

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