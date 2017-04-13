Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 481.997.862
2 - THYAO 335.381.712
3 - HALKB 305.849.635
4 - AKBNK 171.679.957
5 - EREGL 169.546.061
6 - ISCTR 160.462.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|481.997.862
|2
|-
|THYAO
|335.381.712
|3
|-
|HALKB
|305.849.635
|4
|-
|AKBNK
|171.679.957
|5
|-
|EREGL
|169.546.061
|6
|-
|ISCTR
|160.462.337
|7
|-
|PETKM
|135.407.711
|8
|-
|YKBNK
|115.093.297
|9
|-
|VAKBN
|112.741.756
|10
|-
|PGSUS
|101.143.916
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