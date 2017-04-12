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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 583.907.085
2 - HALKB 444.319.815
3 - YKBNK 206.680.428
4 - THYAO 198.376.674
5 - KOZAA 167.646.629
6 - ISCTR 150.060.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 583.907.085
2 - HALKB 444.319.815
3 - YKBNK 206.680.428
4 - THYAO 198.376.674
5 - KOZAA 167.646.629
6 - ISCTR 150.060.573
7 - AKBNK 145.429.739
8 - VAKBN 142.138.834
9 - IPEKE 128.237.723
10 - PETKM 91.025.303

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