Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 583.907.085 2 - HALKB 444.319.815 3 - YKBNK 206.680.428 4 - THYAO 198.376.674 5 - KOZAA 167.646.629 6 - ISCTR 150.060.573 7 - AKBNK 145.429.739 8 - VAKBN 142.138.834 9 - IPEKE 128.237.723 10 - PETKM 91.025.303