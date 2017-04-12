Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 583.907.085
2 - HALKB 444.319.815
3 - YKBNK 206.680.428
4 - THYAO 198.376.674
5 - KOZAA 167.646.629
6 - ISCTR 150.060.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|583.907.085
|2
|-
|HALKB
|444.319.815
|3
|-
|YKBNK
|206.680.428
|4
|-
|THYAO
|198.376.674
|5
|-
|KOZAA
|167.646.629
|6
|-
|ISCTR
|150.060.573
|7
|-
|AKBNK
|145.429.739
|8
|-
|VAKBN
|142.138.834
|9
|-
|IPEKE
|128.237.723
|10
|-
|PETKM
|91.025.303
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