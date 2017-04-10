Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:





HİSSE ADI TL 1 - GARAN 1.062.764.671 2 - HALKB 735.912.260 3 - THYAO 536.590.394 4 - AKBNK 404.382.095 5 - ISCTR 332.408.964 6 - YKBNK 309.284.303 7 - VESTL 210.249.701 8 - VAKBN 190.953.091 9 - EKGYO 124.344.297 10 - PETKM 118.758.844