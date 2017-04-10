Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.062.764.671
2 - HALKB 735.912.260
3 - THYAO 536.590.394
4 - AKBNK 404.382.095
5 - ISCTR 332.408.964
6 - YKBNK 309.284.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
|HİSSE ADI
|TL
|1
|-
|GARAN
|1.062.764.671
|2
|-
|HALKB
|735.912.260
|3
|-
|THYAO
|536.590.394
|4
|-
|AKBNK
|404.382.095
|5
|-
|ISCTR
|332.408.964
|6
|-
|YKBNK
|309.284.303
|7
|-
|VESTL
|210.249.701
|8
|-
|VAKBN
|190.953.091
|9
|-
|EKGYO
|124.344.297
|10
|-
|PETKM
|118.758.844
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