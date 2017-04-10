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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:


HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.062.764.671
2 - HALKB 735.912.260
3 - THYAO 536.590.394
4 - AKBNK 404.382.095
5 - ISCTR 332.408.964
6 - YKBNK 309.284.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:

HİSSE ADI TL
1 - GARAN 1.062.764.671
2 - HALKB 735.912.260
3 - THYAO 536.590.394
4 - AKBNK 404.382.095
5 - ISCTR 332.408.964
6 - YKBNK 309.284.303
7 - VESTL 210.249.701
8 - VAKBN 190.953.091
9 - EKGYO 124.344.297
10 - PETKM 118.758.844

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