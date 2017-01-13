Borsada İlk Yarının Lideri Galatasaray Oldu

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, Spor Toto Ligin ilk yarısının Medipol Başakşehir'in liderliği ile sona erdiğini ancak borsa tarafında ilk yarı liderinin, yatırımcısına yüzde 73,7 kazandıran Galatasaray olduğunu belirtti.



Tufan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 19 Ağustos 2016'da başlayıp 26 Aralık 2016'da sona eren Spor Toto Süper Ligin ilk yarısındaki borsa değerleri göz önünde bulundurulduğunda ilk yarıyı yüzde 73,7'lik getiri ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın lider olarak tamamladığını ifade etti.



Söz konusu dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yüzde 0,70 getiri sunduğunu söyleyen Tufan, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in yüzde 1,74 ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in yüzde 10,76 değer kaybettiğini dile getirdi.



Tufan, borsada 3 milyar TL'ye yakın toplam piyasa değeri bulunan spor şirketleri arasında Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar TL'nin üzerindeki tek kulüp olarak dikkati çekerek, yabancı yatırımcının ilgisi en çok çeken kulübün ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri olduğunu aktardı.



Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaretin 945,6 milyon TL'lik piyasa değeri ile 2'inci sırada yer aldığını söyleyen Tufan, Galatasaray'ın 671,8 milyon TL'lik, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in de 276 milyon TL'lik piyasa değerine sahip olduğunu dile getirdi.



"Kulüpler bilet gelirini ikiye katladı"



Passolig kart sayısının yıllık yüzde 25'e yakın artışla 2,5 milyonu aştığı ve kulüplerin 2016-2017 sezonundaki bilet gelirlerini geçen seneye göre 2'ye katladığı ilk yarıda, Medipol Başakşehir'in 36 puan toplayarak liderliğini ilan ettiğini anımsatan Tufan, "Türkiye'nin de başı çektiği birçok ülkede milyonlarca kişinin ilgisini çeken, futbolcu bonservislerinin el yaktığı, milyar Dolarlık bilançolara sahip kulüplerin boy gösterdiği futbol endüstrisinin; finansal piyasaların derinleştiği ve küreselleştiği son yıllarda spor boyutunun yanında çarpıcı bir ekonomik boyutu da bulunuyor." ifadelerini kullandı.



Tufan, sahadaki performansın borsaya yansıdığını vurgulayarak, "Daha net ifade edersek, sahadaki iyi futbol piyasalarda gol getiriyor. Yapılan araştırmalara göre, galibiyetin ardındaki günde hisse fiyatlarında yüzde 1'e yakın artış görülüyor. Mağlubiyet durumlarında ise yüzde 1,4'e yakın düşüş görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'ın yüzde 73,7'lik getiri ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa borsalarının da en iyi kulüp hissesi olduğunu olduğuna dikkati çeken Tufan, Türkiye'deki takımların yurt dışındaki rakiplerine göre borsaya daha yatkın olduklarını ve daha çok yatırımcı ilgisi topladıklarını söyledi.



Borsadaki spor şirketlerinin getirisi, toplam piyasa değeri ve Süper Lig'deki sıralamaları şöyle:









Sıralama



Sunduğu



Getiri



Piyasa Değeri



(TL)



İlk yarıdaki Spor Toto Süper Lig Sırası



1. Galatasaray



73,70%



671,860,800



3



2. Fenerbahçe



0,70%



1,086,517,600



4



3. Beşiktaş



-1,74%



945,600,000



2



4. Trabzonspor



-10,76%



276,000,000



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